Шейкин уверен, что серьезных сбоев в работе «Антифрода 2.0» не будет

Сенатор отметил, что системы могут давать сбои, но призвал относиться ко всему «внимательно и с пониманием». «Потому что, даже если мой номер, или ваш номер, или мою SIM-карту, или банковскую карту случайно заблокируют — ничего страшного, я приложу усилия, схожу, сделаю все необходимые действия для того, чтобы разблокировать. Но если в этом вале блокировок заблокируется 99% мошеннических SIM-карт, банковских карт и одна моя — ничего страшного, я потерплю, но зато я понимаю, что эта система работает, что 99,9% людей, с которыми я попал, останутся в безопасности, через эти SIM-карты или банковские карты не будут похищены их средства», — объяснил Шейкин.