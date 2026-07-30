Шейкин уверен, что серьезных сбоев в работе «Антифрода 2.0» не будет

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Серьезных сбоев в работе нововведений, содержащихся во втором пакете мер по противодействию телефонным и интернет-мошенникам, не будет. Такое мнение в интервью ТАСС выразил зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.
Сенатор отметил, что системы могут давать сбои, но призвал относиться ко всему «внимательно и с пониманием». «Потому что, даже если мой номер, или ваш номер, или мою SIM-карту, или банковскую карту случайно заблокируют — ничего страшного, я приложу усилия, схожу, сделаю все необходимые действия для того, чтобы разблокировать. Но если в этом вале блокировок заблокируется 99% мошеннических SIM-карт, банковских карт и одна моя — ничего страшного, я потерплю, но зато я понимаю, что эта система работает, что 99,9% людей, с которыми я попал, останутся в безопасности, через эти SIM-карты или банковские карты не будут похищены их средства», — объяснил Шейкин.
«Поэтому я всегда призываю внимательно подходить к данным инициативам и проявить немножко терпения для того, чтобы это все работало и работало эффективно, Я понимаю, что задействована очень большая машина и очень много структур в этом направлении. И конечно же, сбои, скорее всего, будут, но они будут, я думаю, некритичными», — добавил он.
О законе.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, в котором содержится второй пакет мер по противодействию телефонным и интернет-мошенникам. Документ включает более 20 норм. Так, он предусматривает возможность установления самозапрета на входящие международные звонки, который можно будет снять только в МФЦ. Также в рамках нововведений будут разрешены массовые вызовы, если они осуществляются для информирования абонентов и оператор обязан их произвести на основании федеральных законов или документов за авторством президента, правительства или Центробанка.
Кроме того, законом ограничивается до 20 максимальное число банковских карт, оформленных на одного человека. Помимо этого, согласно документу, банки и операторы связи обязаны компенсировать клиентам украденные мошенниками средства, если сами банки и операторы не выполнили обязательства по пресечению вредоносных действий.
Вместе с тем закон предусматривает меры по противодействию «револьверной» смене SIM-карт. Теперь расторгнуть договор с оператором можно будет только по прошествии 90 дней с момента появления телефонного номера. Кроме того, в рамках нововведений появятся детские SIM-карты. Родители получат право сообщать оператору, если они передали оформленную на себя SIM-карту своим детям. Такая SIM-карта будет считаться детской, правила оказания услуг связи абонентам с такими номерами установит правительство.
Еще одно нововведение — появление базы идентификационных номеров мобильных устройств (IMEI). Согласно закону, эта база данных будет содержать сведения о разрешенных и запрещенных к использованию в мобильных сетях на территории Российской Федерации идентификаторах пользовательского оборудования. «Правительство Российской Федерации устанавливает требования, предъявляемые к базе данных, правила ее функционирования и взаимодействия с иными информационными системами», — говорится в законе.
Отдельное положение закона посвящено «тревожной кнопке» на портале «Госуслуги». Через нее граждане смогут сообщать о случаях кибермошенничества, что упростит фиксирование таких ситуаций и позволит оперативно оповещать банки, сотовых операторов и цифровые платформы.
Для положений закона предусмотрены разные сроки вступления в силу. Отдельные нововведения начнут действовать с 1 сентября 2026 года, 1 марта 2027 года, 1 сентября 2027 года и 1 января 2028 года.