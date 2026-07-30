В Советской Гавани торжественно открыли «Аллею Героев», посвящённую участникам специальной военной операции. Памятное место было благоустроено по президентскому нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В прошлом году проект победил во Всероссийском голосовании по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2026 году, сообщает глава администрации Советско-Гаванского района Дмитрий Чайка в МАХ (12+).
«Сегодня в жизни нашего района произошло по-настоящему значимое событие. Мы открыли “Аллею Героев” — пространство, которое уже стало частью нашей общей истории», — говорится в сообщении.
В Советской Гавани открыли «Аллею Героев». Фото: МАХ главы Советско-Гаванского района Дмитрия Чайки.
В Советской Гавани открыли «Аллею Героев». Фото: МАХ главы Советско-Гаванского района Дмитрия Чайки.
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На торжественной церемонии присутствовали вице-губернатор Хабаровского края Сергей Кузнецов, ветераны СВО, семьи бойцов и неравнодушные жители.
«С 2022 года наши земляки встали на защиту страны, выбрав путь мужества и чести. Их пример — это высшее проявление любви к своему дому, своей семье и России. Уверен, что “Аллея Героев” станет для каждого из нас местом силы, гордости и единства. Пока мы храним память о наших ребятах, они остаются с нами», — отметил глава района в своем обращении к жителям.
Многие военнослужащие продолжают выполнять боевые задачи в зоне специальной военной операции, часть ребят вернулась домой в статусе ветеранов. К глубокой скорби, есть и те, кто отдал свои жизни ради будущего страны и Победы. В их честь здесь установлены памятные стелы и монумент участникам СВО.
В Советской Гавани открыли «Аллею Героев». Фото: МАХ главы Советско-Гаванского района Дмитрия Чайки.
В Советской Гавани открыли «Аллею Героев». Фото: МАХ главы Советско-Гаванского района Дмитрия Чайки.
В Советской Гавани открыли «Аллею Героев». Фото: МАХ главы Советско-Гаванского района Дмитрия Чайки.
В Советской Гавани открыли «Аллею Героев». Фото: МАХ главы Советско-Гаванского района Дмитрия Чайки.
В Советской Гавани открыли «Аллею Героев». Фото: МАХ главы Советско-Гаванского района Дмитрия Чайки.
В Советской Гавани открыли «Аллею Героев». Фото: МАХ главы Советско-Гаванского района Дмитрия Чайки.
В Советской Гавани открыли «Аллею Героев». Фото: МАХ главы Советско-Гаванского района Дмитрия Чайки.
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Появление аллеи стало возможным благодаря инициативе самих жителей. В прошлом году проект благоустройства стал абсолютным лидером голосования по программе создания комфортной городской среды: почти 2 тысячи человек (76% голосов) поддержали идею. Теперь здесь установлены памятные стелы, монумент участникам СВО, уложена брусчатка, смонтировано освещение. Кроме того, на аллее установлены скамейки, высажены деревья.
«Уверен, что “Аллея Героев” станет для каждого из нас местом силы, гордости и единства. Пока мы храним память о наших ребятах, они остаются с нами. Пока жива память — живы и наши герои!», — отметил Дмитрий Чайка.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что в Хабаровске на площади Славы создают уникальный мемориал, посвященный Героям нового времени. Здесь уже увековечена память участников Великой Отечественной войны, воинов-интернационалистов. Теперь появится монумент, посвященный героям спецоперации.