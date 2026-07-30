В Советской Гавани открыли «Аллею Героев»

«С 2022 года наши земляки встали на защиту страны, выбрав путь мужества и чести. Их пример — это высшее проявление любви к своему дому, своей семье и России. Уверен, что “Аллея Героев” станет для каждого из нас местом силы, гордости и единства. Пока мы храним память о наших ребятах, они остаются с нами», — отметил глава района в своем обращении к жителям.