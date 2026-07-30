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Гинцбург сообщил о хорошем иммунном ответе на вакцину «Неоонковак» у пациента

У мужчины с раком кожи хорошее самочувствие, вещества препарата уничтожают его опухоль, сообщил научный руководитель НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи.

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Онковакцина выработала хороший иммунологический ответ для уничтожения опухоли у первого получившего препарат пациента. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

1 апреля 60-летний житель Курской области с раком кожи стал первым в РФ пациентом, получившим персонализированную отечественную онковакцину «Неоонковак».

«Он чувствует себя хорошо. Сегодня можно говорить, что вакцина выработала защитный иммунитет к ряду персонализированных антигенов той опухоли этого больного, которые входят в состав мРНК-вакцины. Ответ иммунной системы на наш препарат в настоящее время радует и ободряет. У него хорошие иммунологические ответы», — сказал он.

Гинцбург уточнил, что у пациента хороший заметный ответ в виде нужных цитокинов, которые уничтожают опухоль больного в результате введения препарата.

Персонализированная мРНК-вакцина для терапии меланомы «Неоонковак» произведена НМИЦ радиологии Минздрава России и разработана совместно с НИЦЭМ им. Гамалеи и НМИЦ онкологии им. Блохина. Препарат предназначен для лечения взрослых пациентов с неоперабельной или метастатической меланомой.

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