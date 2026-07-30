Гинцбург сообщил о хорошем иммунном ответе на вакцину «Неоонковак» у пациента

«Он чувствует себя хорошо. Сегодня можно говорить, что вакцина выработала защитный иммунитет к ряду персонализированных антигенов той опухоли этого больного, которые входят в состав мРНК-вакцины. Ответ иммунной системы на наш препарат в настоящее время радует и ободряет. У него хорошие иммунологические ответы», — сказал он.