Биолог объяснил, почему опасно собирать грибы у дороги

«Если замочить грибы на 8 часов, концентрация металлов уменьшится в 1,2−2,3 раза, а после варки в течение 20 минут их уровень падает на 60−80%. Это происходит потому, что часть вредных веществ переходит в воду. При этом важно менять воду каждые 2−3 часа, а отвар после варки обязательно сливать, так как он впитывает основную долю токсинов», — уточнил Федоров.