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Впервые за 60 лет во Флориде казнили двух заключенных в один день

В американском штате Флорида впервые с 1964 года провели двойную смертную казнь в один день. Об этом в среду, 29 июля, сообщает USA Today.

В американском штате Флорида впервые с 1964 года провели двойную смертную казнь в один день. Об этом в среду, 29 июля, сообщает USA Today.

Первым казнили 68-летнего Джеймса Дакетта, бывшего сотрудника полиции, осужденного в 1987 году за убийство 11-летней девочки. Через пять часов приговор привели в исполнение в отношении 80-летнего Доминика Оккиконе, осужденного за убийство родителей бывшей невесты в 1986 году.

Оккиконе стал старейшим заключенным, казненным во Флориде, и вторым в истории США по возрасту среди казненных. Средний возраст приговоренных к высшей мере в 2023 году составлял 54 года.

С января 2025 года в США казнили 66 заключенных, 31 из них — во Флориде. С начала 2026 года на этот штат пришлось 63 процента всех казней в стране, говорится в материале.

Россиянке грозит смертная казнь в ОАЭ за наркотики, которые ей мог «подсунуть» британский рэпер Big Tobz. Пара вместе путешествовала, в аэропорту мужчина встретился с другом, забрал у него подозрительный чемодан и оформил его как багаж спутницы. Сможет ли россиянка доказать свою невиновность, разбиралась «Вечерняя Москва».

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