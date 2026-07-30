Потеряла 15 кг и не могла есть: девочка выпила средство для чистки плит и получила тяжелый ожог пищевода в Приморье

В краевую детскую клиническую больницу Владивостока доставили девочку из Лесозаводска, которая выпила средство для чистки плит. После первичного лечения ей рекомендовали пройти контрольное обследование через две недели, но семья обратилась к врачам больше чем через месяц. К этому моменту у ребенка сформировалось тяжелое рубцовое сужение пищевода, ребенок не мог есть и пить, потерял 15 килограммов. Для питания пришлось устанавливать гастростому. Врачи напоминают: храните химию в недоступных местах, не переливайте в бутылки из-под напитков. При случайном проглатывании сразу обращайтесь к врачу.