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Потеряла 15 кг и не могла есть: девочка выпила средство для чистки плит и получила тяжелый ожог пищевода в Приморье

В краевую детскую клиническую больницу Владивостока доставили девочку из Лесозаводска, которая выпила средство для чистки плит. После первичного лечения ей рекомендовали пройти контрольное обследование через две недели, но семья обратилась к врачам больше чем через месяц. К этому моменту у ребенка сформировалось тяжелое рубцовое сужение пищевода, ребенок не мог есть и пить, потерял 15 килограммов.

В краевую детскую клиническую больницу Владивостока доставили девочку из Лесозаводска, которая выпила средство для чистки плит. После первичного лечения ей рекомендовали пройти контрольное обследование через две недели, но семья обратилась к врачам больше чем через месяц. К этому моменту у ребенка сформировалось тяжелое рубцовое сужение пищевода, ребенок не мог есть и пить, потерял 15 килограммов. Для питания пришлось устанавливать гастростому. Врачи напоминают: храните химию в недоступных местах, не переливайте в бутылки из-под напитков. При случайном проглатывании сразу обращайтесь к врачу.