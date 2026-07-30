Книжный фестиваль «Золотая Ригма» пройдет в Хабаровске 1 и 2 августа

1 и 2 августа в Хабаровском краевом парке имени Муравьева-Амурского пройдет четвертый летний книжный фестиваль «Золотая Ригма», приуроченный к Году единства народов России. В программе фестиваля — творческие встречи с дальневосточными писателями, презентации новых книг, концертная программа, выставки, мастер-классы, конкурсы, театрализованные представления, игры и викторины. К фестивалю присоединятся также библиотеки муниципальных районов края. «Летний фестиваль “Золотая Ригма” — это не просто праздник книги и чтения. Это уникальная возможность погрузиться в мир литературы, познакомиться с творчеством дальневосточных писателей и узнать больше о традициях народов России. Мы особенно рады отметить Год единства народов России и представить нашим гостям яркие экспозиции, посвященные культурному многообразию нашего края», — отметила заместитель генерального директора Дальневосточной государственной научной библиотеки Юлия Коваленко. Экспозиции и интерактивные программы расскажут о народах, населяющих край, их традициях и обычаях. На открытой сцене «Ракушка» пройдет открытый микрофон с поэтами и писателями — членами региональных отделений Союза писателей России и Союза российских писателей.