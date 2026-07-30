В России с сентября начнут маркировать имплантаты для пластической хирургии

Согласно постановлению, теперь идентификационные средства должны наноситься на обеззараживатели воздуха, бактерицидные установки и рециркуляторы. Также в список включены изделия для пациентов с недержанием, слуховые аппараты (исключая комплектующие), а также продукция для пластической хирургии и косметологии — филлеры и мезонити. В перечень вошли компьютерные томографы, коронарные стенты, шприцы, инфузионные системы, салфетки, медицинские маски, перчатки и лабораторные пробирки. Кроме того, маркировка станет обязательной для ортопедической обуви, стелек и корригирующих вкладок.