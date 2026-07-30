Туристическую велотропу откроют на Русском острове в Приморье

Сама велодорожка проходит от мыса Ахлестышева до поворота к поселку Экипажный. В этом году вдоль маршрута создали полноценную инфраструктуру: площадки с лавочками, парковки для велосипедов и информационные стенды. Главным арт-объектом стал знак нулевого километра в виде вантового моста.