В сентябре арендодателям будет «не до жиру»

Все чаще студенты снимают квартиры группами и организуют в двух- или трехкомнатных квартирах мини-общежития, деля платеж между собой и родителями, при этом рассматривают не только районы рядом с вузом, но и отдаленные территории, поскольку Хабаровск — это не Москва, здесь транспорт работает хорошо, и добраться до университета можно из любой точки. Студенты снимают жилье «вскладчину», чтобы разделить расходы — в этом прослеживается устойчивая тенденция к экономии, когда желания, связанные с комфортом, уходят на второй план.