В сентябре арендодателям будет «не до жиру»

Хабаровский риелтор Андрей Жук о том, наблюдается ли сезонное повышение спроса на арендное жилье в Хабаровске в период поступления и зачисления абитуриентов в высшие учебные заведения:
— Приемная кампания в хабаровских вузах подходит к концу, и вчерашние абитуриенты, уже зачисленные или ожидающие решения, все активнее озадачиваются вопросом, где им предстоит жить в ближайшие годы. Кто-то подает заявки на места в общежитиях, кто-то присматривает комнаты, но основная масса будущих студентов, конечно, обращает взгляд на съемные квартиры.
Отметим сразу, приезд абитуриентов в августе не стимулирует покупку жилья — приобретение квартир студентам носит единичный, несистемный характер и совершенно не отражается на общих показателях. Родители, как правило, рассматривают не покупку, а аренду — именно этот сегмент испытывает сезонное оживление.
На рынке аренды абитуриенты ориентируются исключительно на массовый сегмент: наибольшим спросом пользуются студии, однокомнатные и двухкомнатные квартиры, чаще всего в пятиэтажных домах старого фонда.
Дефицит недорогих объектов в аренде ощущается всегда: все, что стоит до 30 тысяч рублей, — преимущественно студии и комнаты в общежитиях и старом фонде — моментально расходится в период поступления.
Все чаще студенты снимают квартиры группами и организуют в двух- или трехкомнатных квартирах мини-общежития, деля платеж между собой и родителями, при этом рассматривают не только районы рядом с вузом, но и отдаленные территории, поскольку Хабаровск — это не Москва, здесь транспорт работает хорошо, и добраться до университета можно из любой точки. Студенты снимают жилье «вскладчину», чтобы разделить расходы — в этом прослеживается устойчивая тенденция к экономии, когда желания, связанные с комфортом, уходят на второй план.
На вторичном рынке квартир в данный период времени наблюдается некоторое подорожание: квадратный метр прибавил 8,5%, а средняя стоимость квартиры выросла на 10,7%. Однако это не связано со всплеском спроса, а обусловлено исключительно дефицитом предложения. По сравнению с прошлыми годами объем доступных лотов значительно сократился, и если этот объем хоть немного вырастет, кризисные явления незамедлительно проявят себя и в этом сегменте.
При этом ситуация крайне неоднородна: частные дома и коттеджи переживают глубокий кризис, цены на них снижаются, тогда как квартиры пока держатся за счет острого дефицита. Ипотека практически недоступна, сделки проходят преимущественно с наличными средствами, и это дополнительно сковывает рынок.
Даже месячная арендная ставка в 50 тысяч рублей не делает покупку квартиры экономически оправданной: чтобы это проиллюстрировать, достаточно простого примера. Однокомнатная квартира в хрущевке стоит около 5 миллионов рублей, а снять ее можно примерно за 40 тысяч в месяц. Если же взять ипотеку на эти 5 миллионов на 20−25 лет, ежемесячный платеж составит около 100 тысяч рублей, то есть аренда обходится в два раза дешевле.
В настоящее время арендные ставки в тех районах города, где расположены ключевые вузы, колеблются от 37,2 тысячи рублей недалеко от Тихоокеанского государственного университета до 52,2 тысячи рублей — рядом с ДВГМУ.
В нынешней нестабильной ситуации, когда нет уверенности в завтрашнем дне, никто не готов брать на себя долгосрочные финансовые обязательства, поэтому даже при высокой стоимости найма люди предпочитают снимать, а не покупать.
Вопреки распространенному мнению, в августе цены на аренду не растут автоматически, потому что рынок живет по иной логике. С апреля по июль наблюдался серьезный застой — звонков от потенциальных арендаторов практически не было, будь то студии, однокомнатные или двухкомнатные квартиры. Собственники, чьи объекты простаивали, вынуждены были поэтапно снижать цену: в апреле и мае они ждали, в июне шли на уступки, а в июле вновь снижали ставку, поскольку звонков все равно не поступало.
Когда в августе возникает хаотичный студенческий спрос, многие владельцы просто рады наконец сдать жилье хотя бы за те деньги, которые готовы предложить, — о повышении цен в такой ситуации речи не идет, это было бы «не до жиру».
К тому же этот всплеск спроса очень короткий: он начинается в начале августа и затухает уже в сентябре, и за такой сжатый период люди просто не успевают перестраивать ценовую политику, поэтому и ажиотажного роста ставок не происходит.