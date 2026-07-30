Банковские гарантии впервые проданы на рынке цессии

О том, что в июне банк «Левобережный» продал в рамках цессии долги малого и среднего бизнеса (МСБ), в составе которых был портфель банковских гарантий на сумму около 100 млн руб., рассказали «Ъ» участники рынка взыскания. Сама по себе сумма невелика, но для рынка такие сделки крайне редки. «Продажа портфелей банковских гарантий пока эпизодическая история для рынка цессии, но сам рынок к работе с такими активами уже готов, — отмечает гендиректор ЭТП Debex Марат Брук.— На Debex последний такой лот появлялся в конце 2024 года, продавцом выступил один из топовых банков». На рынке цессии данные лоты скорее исключение, чем правило, отмечают в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).