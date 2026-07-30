Названы регионы России с самыми качественными дорогами

Тем временем в Новосибирске произошёл прорыв теплосети, в результате чего посреди дороги появился мощный фонтан воды. После повреждения трубы под сильным давлением вверх поднялся огромный столб воды, который достигал высоты примерно девятиэтажного дома. Из-за прорыва поток быстро распространился по дороге и затопил часть проезжей зоны. Повреждение обнаружили во время гидравлических испытаний теплосетей. После выявления неисправности специалисты перекрыли подачу воды.