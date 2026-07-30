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Семь человек погибли при крушении вертолета в Аргентине

В аргентинской провинции Сан-Хуан при крушении вертолета погибли семь человек. Об этом в среду, 29 июля, сообщил губернатор провинции Марсело Оррего и пресс-служба правительства в соцсети X.

В аргентинской провинции Сан-Хуан при крушении вертолета погибли семь человек. Об этом в среду, 29 июля, сообщил губернатор провинции Марсело Оррего и пресс-служба правительства в соцсети X.

Трагедия произошла во время учений по тушению лесных пожаров. Среди погибших — директор Управления гражданской защиты Карлос Эредиа, заместитель начальника полиции провинции Герман Видела, начальник пожарной службы Рубен Кастро, его заместитель Хорхе Карбахаль, пилот Матиас Валенсуэла и двое сотрудников пожарной бригады.

Власти выразили соболезнования семьям погибших и пообещали оказать им необходимую помощь.

23 июля военный вертолет Venom разбился неподалеку от авиабазы Намешть-над-Ославой, Чехия.

В тот же день стало известно, что в Одинцовском районе Московской области разбился военный самолет. Пилот, согласно данным СМИ, успел катапультироваться. Позже информацию о крушении самолета подтвердили в Министерстве обороны РФ. По информации ведомства, самолет был учебно-боевым и разбился при попытке взлета. Причиной крушения стала техническая неисправность.