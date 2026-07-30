Семь человек погибли при крушении вертолета в Аргентине

В тот же день стало известно, что в Одинцовском районе Московской области разбился военный самолет. Пилот, согласно данным СМИ, успел катапультироваться. Позже информацию о крушении самолета подтвердили в Министерстве обороны РФ. По информации ведомства, самолет был учебно-боевым и разбился при попытке взлета. Причиной крушения стала техническая неисправность.