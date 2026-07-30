Уровень Амура у Хабаровска превысил норму на 2 метра и продолжает расти

В Хабаровском крае паводковая обстановка остаётся стабильной, однако сильные дожди могут изменить ситуацию. За уровнем рек круглосуточно следят на 78 гидропостах, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Пойма Амура уже подтоплена на участке от Хабаровска до села Богородского на глубину от 20 сантиметров до 1,4 метра. В поймах рек Кур и Немелен вода поднялась на 30−50 сантиметров.
У Хабаровска уровень Амура сейчас примерно на два метра выше нормы. В ближайшие двое суток река может прибавить ещё 10−15 сантиметров и достичь отметки 380−400 сантиметров, тогда как неблагоприятное явление начинается при 450 сантиметрах.
В зоне риска остаются низкие участки на островах Большой Уссурийский, Дачный и Кабельный. Владельцам дач советуют заранее перенести имущество повыше и следить за разливом проток, поскольку вода может выйти на огороды и тропинки.
Рыбакам и туристам напоминают, что во время паводка течение становится сильнее, а под водой могут скрываться коряги, мусор и конструкции. На маломерных судах необходимо использовать спасательные жилеты, а при угрозе звонить по номеру 112.