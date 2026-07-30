Житель Колымы перечислил мошенникам 176 тысяч рублей, пытаясь получить денежный приз

Житель поселка Палатка обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Он рассказал, что по результатам розыгрыша на одном сайте ему причиталось 200 тысяч рублей. С ним связался «организатор». Почти месяц под различными предлогами у потерпевшего выманивали деньги — ему обещали, что он вот-вот получит свой приз, но надо оплатить необходимые расходы. Мужчина осознал, что его обманывают уже после 11 перечислений средств на счет мошенников. Сумма потерянных денег составила 176 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.