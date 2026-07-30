Вакцину от рака кожи «Неоонковак» ввели первому пациенту: появились результаты

Первый пациент, получивший первую онковакцину, чувствует себя хорошо. Препарат продемонстрировал хороший иммунный ответ. Об этом сообщил научный руководитель НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург.
«Он чувствует себя хорошо… Ответ иммунной системы на наш препарат в настоящее время радует и ободряет. У него хорошие иммунологические ответы», — сказал около для ТАСС.
Как уточнил Гинцбург, у пациента зафиксирован выраженный и значимый ответ в форме необходимых цитокинов, которые после введения препарата эффективно разрушают опухолевые клетки именно этого больного.
Напомним, что первым россиянином, получившим онковакцину «Неоонковак» 1 апреля, стал 60-летний курянин с раком кожи.
30 июня НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина объявил о наборе пациентов на лечение персонализированной мРНК-вакциной «Неовак-РОНЦ».