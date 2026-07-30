«Известия»: УК начали привлекать к ответственности за недопуск провайдеров в дома

В Минцифры отметили, что закон о недискриминационном допуске вступил в силу в 2024 году, однако по факту он не соблюдается. Привлекать правоохранительные органы к решению проблемы ведомство начало еще в 2025 году. Всего в прокуратуру было направлено 29 обращений.