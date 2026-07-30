«Известия»: УК начали привлекать к ответственности за недопуск провайдеров в дома

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Минцифры передает в органы прокуратуры жалобы граждан и операторов на проблемы подключения многоквартирных домов к интернету. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе ведомства.
В Минцифры отметили, что закон о недискриминационном допуске вступил в силу в 2024 году, однако по факту он не соблюдается. Привлекать правоохранительные органы к решению проблемы ведомство начало еще в 2025 году. Всего в прокуратуру было направлено 29 обращений.
Первые положительные решения, по данным Минцифры, были приняты по восьми обращениям, одно из которых было от интернет-провайдера. Так, в Санкт-Петербурге компании «Ростелеком» и «Инфотех» получили доступ в жилой дом. Отмечается, что двум управляющим компаниям вынесены предписания, а одной — объявлено предостережение за нарушение правил взаимодействия оператора связи и лица, осуществляющего управление многоквартирным домом.
«Минцифры рассчитывает, что принятые меры положат конец практике, когда провайдерам перекрывают доступ к домовой инфраструктуре. Это даст жителям больше возможностей для самостоятельного выбора оператора, а телекоммуникационному рынку — здоровую конкуренцию», — подчеркнули в ведомстве.