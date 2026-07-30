Ваня Дмитриенко рассказал об отношениях с Анной Пересильд и планах на свадьбу

Певец Ваня Дмитриенко сообщил, что они с Анной Пересильд в отношениях больше года, и он уже задумывается о следующем шаге — женитьбе. Молодые артисты стали одной из самых обсуждаемых пар шоу-бизнеса после того, как певец предложил актрисе сняться в его клипе, а совместное творчество переросло в роман.
— Мне кажется, идеальная свадьба — она та, которую ты принимаешь с легкостью. Вот когда нет этого восьмилетнего ожидания, этого предложения, когда ты там сомневаешься… Я отношусь к свадьбе как к важному решению. И решение должно прийти с легкостью и уверенностью. А долгие сомнения — это уже как будто немного не про то, — высказался Дмитриенко в беседе с блогером Славой Бустером.
Певец также признался, что хочет стать многодетным отцом — он мечтает о троих детях, передает The Voice.
26 мая дочь Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя Анна опубликовала в соцсети фото с празднования 17-летия. На снимках видно, что торжество посетили родители артистки, ее друзья и возлюбленный Ваня Дмитриенко.
До этого 17-летняя Пересильд прокомментировала обвинения в том, что она поступила в Московскую школу кино «по блату». Для обучения актриса выбрала частное учебное заведение, где стоимость программы «Актер кино и сериалов» составляет от 850 до 935 тысяч рублей в год.