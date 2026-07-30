Ваня Дмитриенко рассказал об отношениях с Анной Пересильд и планах на свадьбу

— Мне кажется, идеальная свадьба — она та, которую ты принимаешь с легкостью. Вот когда нет этого восьмилетнего ожидания, этого предложения, когда ты там сомневаешься… Я отношусь к свадьбе как к важному решению. И решение должно прийти с легкостью и уверенностью. А долгие сомнения — это уже как будто немного не про то, — высказался Дмитриенко в беседе с блогером Славой Бустером.