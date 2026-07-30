Ремонт улицы Цыганкова продолжается в поселке Ванино

Протяженность этой улицы, которая является одной из центральных в Ванино, — почти 1 километр. По ней ходят автобусы, осуществляется подвоз топлива к местной котельной, а рядом с ней находятся жилые дома и школа. Сейчас на ней активно ведутся ремонтные работы, рабочие меняют старый асфальт на новый. Процесс идет в строгом соответствии с графиком. Одновременно сотрудники МУП «Янтарь ДВ» меняют на этом участке все сети водоснабжения и водоотведения. Их работа синхронизирована с дорожниками — сначала будут поменяны трубы, а затем уложен новый асфальт. Отметим, что ремонт улицы Цыганкова проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», участником которого поселок Ванино стал впервые в этом году. Также в Ванинском районе до наступления холодов будет приведен в порядок участок трассы, ведущей к поселку Монгохто. Ее протяженность превышает 2,6 километра. На эти цели выделено около 240 млн рублей.