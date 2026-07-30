Как советский лётчик обманул смерть и вернулся в строй

В марте 1943 года 7-й авиационный полк дальнего действия стал гвардейским. Это звание давали не за выслугу лет — за бои, за стойкость, за то, что часть выдержала там, где другие не выдерживали. На аэродроме под Мичуринском над строем лётчиков, штурманов, радистов и техников прошли истребители, и весь личный состав произнёс слова, которые потом вспоминали до конца жизни: «Мы тебе, Родина-мать, клянёмся… пока глаза видят, а руки держат штурвал, не щадя ни крови, ни жизни, мы будем гордо нести Гвардейское знамя».