Цифровой след: Эксперт рассказал, как телефон узнаёт о наших желаниях без прослушки

В 95% случаев ваш смартфон не тратит ресурсы процессора на расшифровку вашей болтовни о покупке нового пылесоса. С технической точки зрения круглосуточная прослушка миллиарда устройств — это дорогая, энергозатратная и юридически самоубийственная затея для любой корпорации. Постоянная передача аудиопотока на серверы съест заряд вашего аккумулятора к обеду, а штрафы от регуляторов за тайную слежку исчислялись бы триллионами. Зачем корпорациям этот анахронизм, если вы сами добровольно сдаёте им себя с потрохами каждую секунду? Смартфону достаточно того, что он знает о вас прямо сейчас.