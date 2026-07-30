В России определили регионы с лучшими дорогами

Самые качественные дороги в России находятся в Ивановской области. Там нормативам соответствует более 94% трасс. Подобные данные привело РИА Новости.
На втором месте расположился Севастополь. В регионе 90% дорог опорной сети соответствуют нормативу. Третью строчку заняла Курская область с результатом 89,5%. В Республике Марий-Эл и Брянской области показатели немного ниже — 89,4% и 89,3% соответственно.
Во вторую пятерку вошли следующие субъекты. РФ: Саратовская область — 88,7%, Мурманская область — 88,5%, Калининградская область — 87,9%, Удмуртская Республика — 87,7%, Республика Хакасия — 86%.
В среднем по России 75% дорог федерального и регионального уровня соответствуют установленным нормативам.
До этого стало известно, что Москва, Грозный и Сочи вошли в рейтинг городов с самым высоким качеством жизни.