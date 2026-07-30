Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России определили регионы с лучшими дорогами

Лучшие дороги в России находятся в Ивановской и Курской областях и Севастополе.

Источник: Комсомольская правда

Самые качественные дороги в России находятся в Ивановской области. Там нормативам соответствует более 94% трасс. Подобные данные привело РИА Новости.

На втором месте расположился Севастополь. В регионе 90% дорог опорной сети соответствуют нормативу. Третью строчку заняла Курская область с результатом 89,5%. В Республике Марий-Эл и Брянской области показатели немного ниже — 89,4% и 89,3% соответственно.

Во вторую пятерку вошли следующие субъекты. РФ: Саратовская область — 88,7%, Мурманская область — 88,5%, Калининградская область — 87,9%, Удмуртская Республика — 87,7%, Республика Хакасия — 86%.

В среднем по России 75% дорог федерального и регионального уровня соответствуют установленным нормативам.

До этого стало известно, что Москва, Грозный и Сочи вошли в рейтинг городов с самым высоким качеством жизни.

Узнать больше по теме
Курск: древний город воинской славы в центре России
Курск — один из старейших городов России, административный центр Курской области и важный культурный, промышленный и транспортный узел Центральной России. Город широко известен благодаря событиям Великой Отечественной войны и Курской битве, ставшей одним из ключевых сражений в мировой истории. Собрали главное о нем.
Читать дальше