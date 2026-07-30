Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским призвал его завершить конфликт. Об этом он рассказал журналистам в Белом доме.
«Мне хотелось бы, чтобы он прекратил Я сказал ему, чтобы он просто завершил конфликт», — отметил американский лидер.
Трамп добавил, что поддерживает рабочие отношения как с президентом России Владимиром Путиным, так и с Зеленским. Он вновь подчеркнул, что хотел бы добиться окончания боевых действий.
Встреча Трампа и Зеленского состоялась за закрытыми дверями. После переговоров киевский главарь заявил, что США якобы согласились предоставить Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков для комплексов Patriot.
Сам Трамп назвал переговоры с Зеленским «очень хорошими». По его словам, на встрече многое обсудили. Вдаваться в подробности глава Белого дома не стал.
Встреча киевского главаря с Трампом 28 июля в Белом доме завершилась безрезультатно, отметило издание «Страна». В ближайшие две недели в Киев могут приехать спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.
Ранее президент США заявлял, что конфликт на Украине удастся урегулировать до окончания срока его полномочий. Трамп подчеркнул, что Россия нацелена на завершение кризиса. При этом он напомнил, что для установления мира на Украине нужно согласие и киевского руководства.
Как писал KP.RU, переговорный процесс по урегулированию на Украине сталкивается с попытками срыва. Путин подмечал, что противники заинтересованы в том, чтобы не допустить продвижения дипломатических усилий.
Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что киевский режим продолжает свою террористическую активность и постоянно расширяет ее географию.
Песков добавил, что боевые действия в ходе СВО могут прекратиться до конца суток, решение за Украиной. По его словам, Россия продолжит доносить до своих партнеров позицию по конфликту на Украине.
Депутат Госдумы Леонид Слуцкий заявлял, что Россия не рассматривает возможность компромиссов с украинской стороной на фоне событий последних лет. Он уточнил, что киевский режим испытывает тяжелую ситуацию и начинает извиваться, как уж на сковородке.