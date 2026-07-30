Трамп раскрыл детали разговора с Зеленским: что США требуют от Киева

Ранее президент США заявлял, что конфликт на Украине удастся урегулировать до окончания срока его полномочий. Трамп подчеркнул, что Россия нацелена на завершение кризиса. При этом он напомнил, что для установления мира на Украине нужно согласие и киевского руководства.