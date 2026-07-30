40 красивых открыток к Международному дню дружбы

В День дружбы принято благодарить друзей за поддержку, проводить время вместе, обмениваться открытками, небольшими подарками или просто позвонить тем, с кем давно не удавалось пообщаться. Хотя праздник не является официальным выходным днем, он широко отмечается во многих странах и ежегодно становится поводом напомнить близким людям, насколько они важны.