40 красивых открыток к Международному дню дружбы

РБК Life подготовил 40 открыток ко Дню дружбы — международному празднику, который отмечают 30 июля. В 2026 году дата выпадает на четверг. В подборке собраны красивые и смешные открытки с теплыми пожеланиями для друзей.
Содержание.
Красивые.
Смешные.
С пожеланиями.
Подруге и другу.
Красивые открытки ко Дню дружбы.
Красивая открытка с надписью «С Днем дружбы!».
(Фото: РБК Life).
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Открытка с силуэтами друзей на закате с надписью «Поздравляю с Днем дружбы!».
(Фото: РБК Life).
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Красивая открытка с Днем дружбы.
(Фото: РБК Life).
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Нежная открытка с надписью «30 июля — Международный день дружбы! С праздником!».
(Фото: РБК Life).
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Красивая открытка ко Дню дружбы с бумажными фонариками в ночном небе.
(Фото: РБК Life).
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Международный день дружбы (International Day of Friendship или Friend’s Day) отмечают ежегодно 30 июля. Праздник был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2011 году. В России неофициально День друзей отмечают 9 июня.
Яркая открытка ко Дню дружбы.
(Фото: РБК Life).
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Акварельная открытка с букетом полевых цветов ко Дню дружбы.
(Фото: РБК Life).
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Красивая открытка с Днем дружбы и с гирляндой.
(Фото: РБК Life).
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Открытка ко Дню дружбы с чашками у окна.
(Фото: РБК Life).
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Винтажная открытка с надписью «30 июля − Международный день дружбы! С праздником!».
(Фото: РБК Life).
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В День дружбы принято благодарить друзей за поддержку, проводить время вместе, обмениваться открытками, небольшими подарками или просто позвонить тем, с кем давно не удавалось пообщаться. Хотя праздник не является официальным выходным днем, он широко отмечается во многих странах и ежегодно становится поводом напомнить близким людям, насколько они важны.
Смешные и прикольные открытки с Днем дружбы.
Забавная открытка с котом и псом ко Дню дружбы.
(Фото: РБК Life).
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Прикольная открытка ко Дню дружбы с кактусами.
(Фото: РБК Life).
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Смешная открытка ко Дню дружбы.
(Фото: РБК Life).
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Смешная открытка ко Дню дружбы с животными.
(Фото: РБК Life).
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В Международный день дружбы можно позвонить другу, встретиться за чашкой кофе, отправить теплое сообщение или красивую открытку с пожеланиями. Если хочется сделать небольшой подарок, подойдут любимые сладости друга, книга, кружка или вещь, связанная с общими воспоминаниями.
Прикольная открытка подруге ко Дню дружбы.
(Фото: РБК Life).
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Смешная открытка с Днем дружбы.
(Фото: РБК Life).
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Смешная открытка с играющими котятами ко Дню дружбы.
(Фото: РБК Life).
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Прикольная открытка ко Дню дружбы подруге.
(Фото: РБК Life).
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Смешная открытка ко Дню дружбы с животными на пляже.
(Фото: РБК Life).
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Прикольная открытка с Днем дружбы с пиццей.
(Фото: РБК Life).
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Открытки с пожеланиями ко Дню дружбы.
Открытка с пожеланием ко Дню дружбы.
(Фото: РБК Life).
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Поздравительная открытка с Днем дружбы.
(Фото: РБК Life).
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Красивая открытка с надписью «С Днем дружбы! Спасибо, что ты есть!».
(Фото: РБК Life).
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Открытка ко Дню дружбы с пожеланием счастья, удачи и здоровья.
(Фото: РБК Life).
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Открытка с воздушными шарами и пожеланием радости ко Дню дружбы.
(Фото: РБК Life).
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Поздравительная открытка ко Дню дружбы.
(Фото: РБК Life).
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Красивая открытка ко Дню дружбы с поздравлением.
(Фото: РБК Life).
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Уютная открытка с книгой и чаем ко Дню дружбы.
(Фото: РБК Life).
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Открытка ко Дню дружбы с пожеланием «Пусть все дороги ведут к счастью!».
(Фото: РБК Life).
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Открытка с календарем и благодарностью ко Дню дружбы.
(Фото: РБК Life).
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Открытку можно дополнить теплыми пожеланиями. Например, для подруги подойдут такие поздравления:
С Международным днем дружбы! Спасибо, что всегда умеешь поддержать, рассмешить и быть рядом. Желаю тебе счастья, вдохновения и исполнения самых заветных желаний.
Дорогая моя, пусть в твоей жизни будет как можно больше радостных моментов, искренних улыбок и людей, которым можно доверять. С праздником!
Поздравляю с Днем дружбы! Оставайся такой же доброй, яркой и удивительной. Пусть каждый день приносит новые поводы для счастья.
Желаю тебе крепкого здоровья, душевного спокойствия, удачи во всех начинаниях и верных людей рядом. Спасибо за нашу дружбу!
С праздником! Пусть все мечты сбываются, а рядом всегда будут те, кто ценит тебя, поддерживает и вдохновляет.
Спасибо за все воспоминания, смех и теплые разговоры. Пусть впереди нас ждет еще больше счастливых моментов. С Днем дружбы!
Желаю, чтобы каждый день начинался с хорошего настроения, а жизнь радовала приятными сюрпризами, новыми возможностями и настоящими друзьями.
Пусть дружба приносит тебе силы, уверенность и радость. Оставайся такой же искренней, заботливой и замечательной. С праздником!
Поздравляю с Международным днем дружбы! Пусть рядом будут люди, с которыми легко смеяться, мечтать и преодолевать любые трудности.
Дорогая подруга, спасибо, что ты есть. Желаю тебе любви, счастья, благополучия и множества ярких событий, которые захочется разделить с близкими.
Открытки подруге и другу с Днем дружбы.
Открытка подруге ко Дню дружбы.
(Фото: РБК Life).
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Открытка другу ко Дню дружбы.
(Фото: РБК Life).
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Милая открытка подруге ко Дню дружбы.
(Фото: РБК Life).
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Открытка другу с рюкзаками в горах ко Дню дружбы.
(Фото: РБК Life).
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Красивая открытка с букетом ко Дню дружбы.
(Фото: РБК Life).
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Красивая открытка подруге с надписью «С Днем дружбы!».
(Фото: РБК Life).
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Стильная открытка другу с Днем дружбы.
(Фото: РБК Life).
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Уютная открытка с пледами и какао у камина ко Дню дружбы.
(Фото: РБК Life).
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Открытка с фотографиями и благодарностью подруге ко Дню дружбы.
(Фото: РБК Life).
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Нежная открытка ко Дню дружбы.
(Фото: РБК Life).
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Для друга подойдут такие поздравления:
С Международным днем дружбы! Спасибо за поддержку, надежность и отличное чувство юмора. Желаю тебе здоровья, удачи и исполнения всех задуманных планов.
Поздравляю с Днем дружбы! Пусть рядом всегда будут верные люди, а каждый новый день приносит интересные возможности и яркие впечатления.
Дружище, желаю тебе сил, уверенности в себе, благополучия и успехов во всех начинаниях. Пусть удача всегда будет на твоей стороне!
Спасибо за нашу дружбу и за то, что на тебя всегда можно положиться. Желаю счастья, крепкого здоровья и хорошего настроения каждый день.
С праздником! Пусть в жизни будет больше поводов для улыбок, смелых идей, интересных встреч и незабываемых приключений.
Желаю, чтобы все твои мечты постепенно становились реальностью, а рядом всегда были люди, которые поддержат в любой ситуации.
С Международным днем дружбы! Пусть каждый день приносит новые достижения, приятные новости и уверенность в завтрашнем дне.
Пусть тебе сопутствуют успех, благополучие и душевное спокойствие. Оставайся таким же надежным, искренним и отзывчивым человеком.
Дружба — это большая ценность. Спасибо, что ты всегда рядом. Желаю тебе счастья, вдохновения и множества ярких моментов в жизни.
Поздравляю с Днем дружбы! Пусть впереди будет много интересных событий, крепкого здоровья и настоящих друзей, которые никогда не подведут.