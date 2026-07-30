Ремонт моста через реку Правая в Хабаровском районе завершится к 1 сентября

Этот мост расположен на трассе Хабаровск — село Казакевичево, на въезде в село Корсаково-2. В этом году на его ремонт из краевого бюджета выделено свыше 26 млн рублей. На данный момент значительная часть ремонтных работ уже завершена. Так, подрядчики привели в порядок и покрасили существующие опоры моста, отсыпали конусы, а также приступили к вязке арматурного каркаса и начали готовиться к бетонированию. В ближайшее время им предстоит заменить плиты пролетных строений, расчистить русло реки Правая, уложить новый асфальт на мосту, нанести на него разметку, обустроить тротуары и установить перила и барьерные ограждения. Завершить ремонт моста планируется до 1 сентября текущего года. А пока проезд по трассе осуществляется по временной дороге, отсыпанной скальным грунтом. Напомним, что именно в этом месте несколько недель назад из-за сильных ливней произошел размыв временной объездной дороги, построенной для ремонта моста через реку Правая. Тогда дорогу удалось восстановить в течение дня, а после спада уровня воды в реке дорожники возобновили ремонт моста. Они укладываются в график, происшествие с размывом временной дороги не привело к срыву сроков ремонтных работ.