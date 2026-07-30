2,62 га дикорастущей конопли уничтожили в ЕАО

Правоохранители совместно с администрацией района обнаружили участки дикорастущей конопли вблизи сел Алексеевка и Димитрово. Четыре очага наркосодержащих растений были уничтожены. Общая площадь произрастания составила 2,62 га. Все растения извлекли с корнем и сожгли на месте.