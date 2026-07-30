Высокий класс пожарной опасности установился в трех районах Хабаровского края

Так, по данным Дальневосточного УГМС, из-за высоких температур воздуха и засушливой погоды на территории Аяно-Майского, Ульчского и имени Полины Осипенко районов установился 4 класс пожарной опасности в лесах. По этой причине увеличивается риск возникновения и распространения возгораний на большие территории. При этом синоптики не ожидают существенных осадков в ближайшие двое суток, которые могли бы нормализовать эту ситуацию. Поэтому жителям края необходимо неукоснительно соблюдать требования пожарной безопасности в лесах и полях, а также на своих дачных участках и приусадебных хозяйствах. В Хабаровском крае продолжает действовать особый противопожарный режим. За его нарушение законом предусмотрена административная, а в некоторых случаях и уголовная ответственность.