Росгвардейцы в Советской Гавани спасли пенсионерку, которая потеряла сознание на открытии Аллеи Героев

В Советской Гавани сотрудники Росгвардии пришли на помощь 73-летней горожанке. Инцидент произошёл во время торжественного мероприятия, посвящённого открытию Аллеи Героев в память об участниках специальной военной операции. Женщина присутствовала на церемонии, когда ей внезапно стало плохо — вероятно, из-за сильной жары. Она начала терять сознание. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Офицеры вневедомственной охраны, находившиеся рядом, вовремя среагировали. Они успели подхватить пенсионерку, не дав ей упасть на землю. Убедившись, что транспортировка не навредит пострадавшей, росгвардейцы вызвали ближайший наряд. Сотрудники на патрульном автомобиле доставили женщину в районную больницу.
В медицинском учреждении жительнице Советской Гавани оказали необходимую помощь. Врачи осмотрели её и стабилизировали состояние. В настоящее время жизни и здоровью пенсионерки ничего не угрожает.
В пресс-службе Росгвардии отметили: когда вопрос касается помощи гражданам, для сотрудников ведомства не существует несвойственных задач. Главное — сохранить жизнь и здоровье людей.
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