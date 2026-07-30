Росгвардейцы в Советской Гавани спасли пенсионерку, которая потеряла сознание на открытии Аллеи Героев

В Советской Гавани сотрудники Росгвардии пришли на помощь 73-летней горожанке. Инцидент произошёл во время торжественного мероприятия, посвящённого открытию Аллеи Героев в память об участниках специальной военной операции. Женщина присутствовала на церемонии, когда ей внезапно стало плохо — вероятно, из-за сильной жары. Она начала терять сознание. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.