В США подготовили план воздушной кампании против Ирана: что известно

«Купер подготовил вариант проведения против Ирана жесткой воздушной кампании, которая может продлиться до двух недель», — сказал источник.
Согласно данным издания, президент США Дональд Трамп рассматривает два сценария военной кампании. Среди них — широкомасштабное воздушное наступление на иранские ракетные объекты либо более сдержанный удар, рассчитанный на последующее дипломатическое урегулирование.
По имеющимся оценкам, это может быть ответом на ракетный удар, в котором США обвиняют Иран.
Как сообщает газета, премьер Израиля, президент США и глава Пентагона Пит Хегсет провели переговоры. Биньямин Нетаньяху обсуждал со сторонами совместные действия в случае полномасштабной войны с Ираном.
Как накануне заявил Трамп, Вашингтон не будет завершать войну против Ирана даже в случае нанесения Тегераном ударов по американским объектам на Ближнем Востоке.