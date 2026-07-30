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В США подготовили план воздушной кампании против Ирана: что известно

WSJ: глава CENTCOM представил план двухнедельной воздушной операции против Ирана.

Источник: Комсомольская правда

Командующий Центральным командованием Вооруженных сил США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер представил проект воздушной военной кампании против Ирана. Об этом сообщает газета Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

«Купер подготовил вариант проведения против Ирана жесткой воздушной кампании, которая может продлиться до двух недель», — сказал источник.

Согласно данным издания, президент США Дональд Трамп рассматривает два сценария военной кампании. Среди них — широкомасштабное воздушное наступление на иранские ракетные объекты либо более сдержанный удар, рассчитанный на последующее дипломатическое урегулирование.

По имеющимся оценкам, это может быть ответом на ракетный удар, в котором США обвиняют Иран.

Как сообщает газета, премьер Израиля, президент США и глава Пентагона Пит Хегсет провели переговоры. Биньямин Нетаньяху обсуждал со сторонами совместные действия в случае полномасштабной войны с Ираном.

Как накануне заявил Трамп, Вашингтон не будет завершать войну против Ирана даже в случае нанесения Тегераном ударов по американским объектам на Ближнем Востоке.

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