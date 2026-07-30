Минобороны показало кадры уничтожения пункта управления ВСУ

По информации ведомства, удары были нанесены по пункту управления 144-й отдельной механизированной бригады ВСУ в населенном пункте Тягинка Херсонской области, а также по пункту временной дислокации 159-й отдельной механизированной бригады в Васильевке Харьковской области.