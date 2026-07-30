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Минобороны показало кадры уничтожения пункта управления ВСУ

Минобороны РФ сообщило об авиационных ударах бомбами ФАБ-500 по пунктам управления и временной дислокации ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

Минобороны России опубликовало видеозапись, на которой показаны результаты авиационных ударов авиабомбами ФАБ-500 по объектам, связанным с Вооруженными силами Украины. На кадрах зафиксированы три мощных взрыва после поражения намеченных целей.

По информации ведомства, удары были нанесены по пункту управления 144-й отдельной механизированной бригады ВСУ в населенном пункте Тягинка Херсонской области, а также по пункту временной дислокации 159-й отдельной механизированной бригады в Васильевке Харьковской области.

В Минобороны заявили, что используемые боеприпасы поразили цели, несмотря на наличие защитных сооружений. В ведомстве подчеркнули, что укрытия не смогли предотвратить поражение объектов в результате авиационного удара.

Ранее Министерство обороны РФ заявило, что российские военные с помощью авиационного высокоточного оружия и ударных дронов нанесли удар в Черном море по сухогрузу, который перевозил военное снаряжение для ВСУ в порт Одессы.

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