Россиянам дадут возможность добровольно закрыть себе доступ к азартным играм

Россияне смогут оформить самозапрет на участие в азартных играх с 1 сентября. Эта мера способна помочь людям, страдающих игровой зависимостью. Об этом заявил депутат Госдумы Анатолий Аксаков.
«Тысячи людей подвержены этой болезни — игромании. Если хотя бы 1% из них воспользуются этой возможностью [самозапретом] — это будет неплохо», — сказал он для РИА Новости.
Аксаков уточнил, что для этого необходимо подать заявление о включении в специальный реестр лиц, отказавшихся от участия в азартных играх. Сделать это можно через МФЦ или «Госуслуги».
После подачи документа его нельзя будет отозвать, а исключить себя из реестра можно будет не ранее чем через год. Депутат добавил, что организаторов азартных игр обяжут размещать информацию о возможности оформления самозапрета.
Ранее KP.RU сообщал, что россияне ежегодно спускают на казино и букмекерские ставки несколько триллионов рублей. 71% опрошенных граждан никогда не играли и не будут. 10% россиян уже обожглись на азартных играх.