Кадры для России: в Хабаровском крае стартовал трудовой семестр студенческих отрядов

В Хабаровском крае активно развивается трудовое воспитание и профессиональная самореализация молодёжи. Ярким примером такой работы выступает деятельность регионального отделения «Российских Студенческих Отрядов»: с начала 2026 года в трудовых проектах задействован уже 1661 человек. Деятельность реализуется в рамках президентского национального проекта «Молодежь и дети», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Студенты Хабаровского края не просто осваивают профессии — они становятся частью крупнейших индустриальных и социальных проектов страны и мира», — говорится в сообщении.
Так, бойцы отрядов трудятся на межрегиональных стройках «Космодром Восточный» и «Алабуга Строй», участвуют в производстве на площадке «Алабуга Композит», а также в составе Международного сводного студенческого отряда «Дюна» помогают возводить АЭС в Египте.
Не менее значимы и социальные направления: будущие педагоги работают вожатыми во Всероссийском детском центре «Океан» во Владивостоке, а подростки из первого в истории края трудового отряда школьников уже получили опыт на Всероссийском проекте «Путевая звезда» Дирекции железнодорожных вокзалов ОАО «РЖД».
К слову, в этом сезоне край принял более 170 студентов из разных субъектов РФ — они задействованы на предприятиях по добыче и переработке морской продукции.
По словам кома.
ндира Хабаровского регионального отделения МООО «РСО» Владимира Прядко, масштаб работы трудового семестра 2026 года подтверждает: студенческие отряды края — это востребованный и надёжный кадровый ресурс для ключевых отраслей экономики.
«Наши ребята строят космодромы, обеспечивают перевозки на железных дорогах, работают на международных объектах и воспитывают подрастающее поколение. Отдельно хочется отметить развитие трудовых отрядов подростков, которые уже со школьной скамьи получают первый трудовой опыт на крупных предприятиях. Доверие работодателей и география наших проектов доказывают, что дальневосточники готовы к задачам любой сложности», — подчеркнул Владимир Прядко.
Трудовой семестр продлится до конца лета. Впереди — финальные этапы проектов, сдача производственных показателей и главное событие осени: торжественное закрытие трудового семестра, где подведут итоги и наградят лучшие отряды края в каждом направлении.