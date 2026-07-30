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Кадры для России: в Хабаровском крае стартовал трудовой семестр студенческих отрядов

Более 1600 студентов и школьников получают профессиональный опыт на стройках, производствах и в соцсфере — по всей стране и за рубежом.

Источник: AmurMedia

В Хабаровском крае активно развивается трудовое воспитание и профессиональная самореализация молодёжи. Ярким примером такой работы выступает деятельность регионального отделения «Российских Студенческих Отрядов»: с начала 2026 года в трудовых проектах задействован уже 1661 человек. Деятельность реализуется в рамках президентского национального проекта «Молодежь и дети», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

«Студенты Хабаровского края не просто осваивают профессии — они становятся частью крупнейших индустриальных и социальных проектов страны и мира», — говорится в сообщении.

Так, бойцы отрядов трудятся на межрегиональных стройках «Космодром Восточный» и «Алабуга Строй», участвуют в производстве на площадке «Алабуга Композит», а также в составе Международного сводного студенческого отряда «Дюна» помогают возводить АЭС в Египте.

Не менее значимы и социальные направления: будущие педагоги работают вожатыми во Всероссийском детском центре «Океан» во Владивостоке, а подростки из первого в истории края трудового отряда школьников уже получили опыт на Всероссийском проекте «Путевая звезда» Дирекции железнодорожных вокзалов ОАО «РЖД».

К слову, в этом сезоне край принял более 170 студентов из разных субъектов РФ — они задействованы на предприятиях по добыче и переработке морской продукции.

По словам кома.

ндира Хабаровского регионального отделения МООО «РСО» Владимира Прядко, масштаб работы трудового семестра 2026 года подтверждает: студенческие отряды края — это востребованный и надёжный кадровый ресурс для ключевых отраслей экономики.

«Наши ребята строят космодромы, обеспечивают перевозки на железных дорогах, работают на международных объектах и воспитывают подрастающее поколение. Отдельно хочется отметить развитие трудовых отрядов подростков, которые уже со школьной скамьи получают первый трудовой опыт на крупных предприятиях. Доверие работодателей и география наших проектов доказывают, что дальневосточники готовы к задачам любой сложности», — подчеркнул Владимир Прядко.

Трудовой семестр продлится до конца лета. Впереди — финальные этапы проектов, сдача производственных показателей и главное событие осени: торжественное закрытие трудового семестра, где подведут итоги и наградят лучшие отряды края в каждом направлении.