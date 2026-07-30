Кадры для России: в Хабаровском крае стартовал трудовой семестр студенческих отрядов

В Хабаровском крае активно развивается трудовое воспитание и профессиональная самореализация молодёжи. Ярким примером такой работы выступает деятельность регионального отделения «Российских Студенческих Отрядов»: с начала 2026 года в трудовых проектах задействован уже 1661 человек. Деятельность реализуется в рамках президентского национального проекта «Молодежь и дети», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.