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В Хабаровске до неблагоприятного уровня воды в Амуре осталось 65 сантиметров

За прошедшие сутки река поднялась до отметки в 385 сантиметров.

Источник: Хабаровский край сегодня

Вода продолжает пребывать к берегу Хабаровска, уровень Амура у краевой столицы достиг планки в 385 сантиметров. Второй день подряд река поднимается на 8 сантиметров, до неблагоприятного уровня осталось 65 сантиметров, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

На городской набережной уже вода вплотную подобралась к нижнему ярусу: местами затоплены прогулочные зоны у кромки реки, лестничные спуски и гранитные ограждения.

— На Амуре у Хабаровска уровень воды выше средних показателей нормы на 2 метра. В течение двух суток ожидается подъем уровня воды на 10−15 сантиметров, по прогнозу гидрологов, к концу июля он достигнет отметки 380−400 сантиметров. Обстановка находится на постоянном контроле специалистов МЧС России и органов местного самоуправления, организовано межведомственное взаимодействие. Силы и средства территориальной подсистемы РСЧС находятся в готовности, — сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Напомним, что Амуре стремительно поднимается: река уже вышла на пойму. Сейчас ситуация находится на критическом уровне — 300 сантиметров и выше, при этом неблагоприятным считается уровень в 450 сантиметров, а опасным — 600.

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