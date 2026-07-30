В Хабаровске до неблагоприятного уровня воды в Амуре осталось 65 сантиметров

Вода продолжает пребывать к берегу Хабаровска, уровень Амура у краевой столицы достиг планки в 385 сантиметров. Второй день подряд река поднимается на 8 сантиметров, до неблагоприятного уровня осталось 65 сантиметров, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
На городской набережной уже вода вплотную подобралась к нижнему ярусу: местами затоплены прогулочные зоны у кромки реки, лестничные спуски и гранитные ограждения.
— На Амуре у Хабаровска уровень воды выше средних показателей нормы на 2 метра. В течение двух суток ожидается подъем уровня воды на 10−15 сантиметров, по прогнозу гидрологов, к концу июля он достигнет отметки 380−400 сантиметров. Обстановка находится на постоянном контроле специалистов МЧС России и органов местного самоуправления, организовано межведомственное взаимодействие. Силы и средства территориальной подсистемы РСЧС находятся в готовности, — сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края.
Напомним, что Амуре стремительно поднимается: река уже вышла на пойму. Сейчас ситуация находится на критическом уровне — 300 сантиметров и выше, при этом неблагоприятным считается уровень в 450 сантиметров, а опасным — 600.