В Якутске эвакуировали мэрию после сообщения о минировании

Сотрудников администрации Якутска эвакуировали из здания мэрии после поступления анонимного сообщения о якобы заложенном взрывном устройстве. Об этом заявили в окружной администрации города.
«Сегодня, 30 июля 2026 года, в 07:50 (01:50 мск) на электронную почту окружной администрации города Якутска поступило анонимное сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в здании мэрии», — говорится в сообщении.
По данным властей, в целях безопасности руководство администрации приняло решение о полной эвакуации. На месте работают оперативные службы и специалисты-взрывотехники.
Ранее KP.RU сообщал, что в Москве полиция эвакуировала посетителей из торгово-развлекательного центра «Павелецкая плаза». Предупреждение прозвучало в ТРЦ по громкой связи. Посетителей просили покинуть здание «через все возможные выходы в кратчайшее время».