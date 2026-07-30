В Якутске эвакуировали мэрию после сообщения о минировании

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве полиция эвакуировала посетителей из торгово-развлекательного центра «Павелецкая плаза». Предупреждение прозвучало в ТРЦ по громкой связи. Посетителей просили покинуть здание «через все возможные выходы в кратчайшее время».