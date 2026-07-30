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В Якутске эвакуировали мэрию после сообщения о минировании

Сотрудников мэрии Якутска вывели из здания из-за угрозы взрыва.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудников администрации Якутска эвакуировали из здания мэрии после поступления анонимного сообщения о якобы заложенном взрывном устройстве. Об этом заявили в окружной администрации города.

«Сегодня, 30 июля 2026 года, в 07:50 (01:50 мск) на электронную почту окружной администрации города Якутска поступило анонимное сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в здании мэрии», — говорится в сообщении.

По данным властей, в целях безопасности руководство администрации приняло решение о полной эвакуации. На месте работают оперативные службы и специалисты-взрывотехники.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве полиция эвакуировала посетителей из торгово-развлекательного центра «Павелецкая плаза». Предупреждение прозвучало в ТРЦ по громкой связи. Посетителей просили покинуть здание «через все возможные выходы в кратчайшее время».