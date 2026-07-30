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Австралия подала в суд на Telegram за неудаление материалов ИГ*

В Австралии начато судебное разбирательство против Telegram из-за того, что платформа не удаляет контент террористического характера. Об этом в четверг, 30 июля, сообщает портал nine.com.au со ссылкой на австралийский регулятор безопасности в интернете eSafety.

В Австралии начато судебное разбирательство против Telegram из-за того, что платформа не удаляет контент террористического характера. Об этом в четверг, 30 июля, сообщает портал nine.com.au со ссылкой на австралийский регулятор безопасности в интернете eSafety.

— Австралия подала в федеральный суд на Telegram в связи с тем, что он, предположительно, не удалил террористические материалы со своей платформы, включая видео ИГ* («Исламское государство»* — прим. «ВМ») и видео с обезглавливанием, — говорится в публикации.

ФСБ объявила в розыск сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова, его обвиняют в содействии терроризму. Поводом стало задержание нескольких десятков молодых людей, завербованных СБУ в чат-боте для знакомств «Дайвинчик»**. Они устраивали поджоги, совершали нападения и помогали мошенникам. Руководство мессенджера отказывалось удалять чат и распространяемые запрещенные материалы. Дуров отреагировал на обвинения неприличным жестом. «Вечерняя Москва» разбиралась в деталях дела сооснователя Telegram.

*Исламское государство — террористическая группировка, запрещенная на территории России.

**Чат-бот «Дайвинчик / Leo — знакомства, общение и новые друзья» внесен в Единый реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора.

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