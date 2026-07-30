Жители Чегдомына смогут следить за состоянием атмосферного воздуха в поселке

Актуальные данные еженедельно размещают на официальном сайте Дальневосточного управления гидрометеослужбы. В общественных местах расклеивают информационные листовки — перейдя по QR-коду, любой желающий сможет узнать актуальное состояние воздуха в поселке. Вкладка «Чистый воздух» на сайте администрации Верхнебуреинского муниципального округа содержит краткую и доступную информацию о проекте. Эксперты разъясняют, как эксперимент по квотированию сможет повлиять на качество жизни жителей рабочего поселка. «Прямой доступ к информации о качестве воздуха — это самый верный способ борьбы со слухами и домыслами. Человек получает возможность самому следить за тем, как нацпроект влияет на его жизнь», — пояснил министр природных ресурсов Хабаровского края Александр Леонтьев. В 2025 году федпроект «Чистый воздух» решением президента РФ Владимира Путина включен в нацпроект «Экологическое благополучие». Одна из целей проекта «Чистый воздух» — в два раза снизить выбросы опасных загрязняющих веществ, оказывающих наиболее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека. В планах добиться этой цели к 2036 году.