61-летний мужчина зарезал жену и соседа в Комсомольске

В феврале текущего года в Комсомольске-на-Амуре мужчина обвинил супругу в измене, после чего она покинула квартиру. Но на лестничной клетке муж догнал ее и несколько раз ударил ножом в грудь. После этого он пошел к соседу, которого подозревал в связи с супругой, и зарезал его. Оба скончались на месте от полученных травм. Обвиняемый находится под стражей. Уголовное дело направлено в Хабаровский краевой суд.