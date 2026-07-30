Сбои в двух зарубежных мессенджерах 30 июля: что случилось с BIP и KakaoTalk

29 июля 2026 года в работе мессенджеров BIP и KakaoTalk произошел крупный сбой. Российские пользователи сообщают о проблемах с подключением к серверу, зависании приложений и невозможности войти в свои учетные записи. Об этом говорится на сайте Downdetector, который фиксирует перебои в работе интернет-сервисов.
Портал SecurityLab также зафиксировал жалобы пользователей на работу мессенджеров.
В настоящий момент в приложениях недоступны отправка сообщений и загрузка файлов. При попытке открыть мессенджеры соединение с сервером не устанавливается.
Кроме того, пользователи лишились возможности отправлять текстовые и мультимедийные сообщения, загружать вложения, а также совершать звонить по аудио и видео.
Официальных комментариев от владельцев сервисов или властей пока нет.
BiP — бесплатный мессенджер турецкого оператора Turkcell, работающий с 2013 года. Он предлагает чаты, аудио- и видеозвонки, каналы и функцию перевода сообщений. В России сервис доступен с 2016 года.
В свою очередь KakaoTalk является южнокорейским мессенджером, запущенным компанией Kakao Corp в 2010 году. В Южной Корее он является основным средством коммуникации — им пользуются более 97% населения.
В России эти мессенджеры не занимают лидирующих позиций, однако востребованы в определенных сегментах. Так, KakaoTalk используют для коммуникации с Южной Кореей, а BiP — в качестве альтернативного средства связи с расширенным набором функций.
24 июля в работе стримингового сервиса Twitch произошел сбой. Были зафиксированы жалобы на ошибки соединения, авторизационные сбои и нестабильную работу мобильных и десктопных приложений.
20 июля пользователи мессенджера MAX сообщили о технических проблемах. Тогда 52% пользователей столкнулись с отказом отправки сообщений, загрузки фото и видео. Еще 28% перестали получать уведомления. Около 20% пожаловались на некорректную работу и вылеты мобильного приложения.
В тот же день у российских пользователей Apple массово перестал работать App Store — приложения и игры не скачивались.