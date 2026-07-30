Сбои в двух зарубежных мессенджерах 30 июля: что случилось с BIP и KakaoTalk

29 июля 2026 года в работе мессенджеров BIP и KakaoTalk произошел крупный сбой. Российские пользователи сообщают о проблемах с подключением к серверу, зависании приложений и невозможности войти в свои учетные записи. Об этом говорится на сайте Downdetector, который фиксирует перебои в работе интернет-сервисов.