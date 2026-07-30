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Красноярцев предупредили о сильном дожде и грозе 30 июля

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сегодня в краевой столице ожидается ухудшение погоды.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сегодня в краевой столице ожидается ухудшение погоды.

По данным Среднесибирского УГМС, в городе возможны сильный дождь, гроза и порывы ветра до 10 м/с.

Жителям рекомендуют соблюдать меры предосторожности. Во время непогоды не стоит укрываться под деревьями, рядом с рекламными конструкциями, линиями электропередачи и недостроенными зданиями. Автомобили также советуют не оставлять под деревьями и проводами.

Во время грозы специалисты рекомендуют отказаться от купания, рыбалки и прогулок на лодках, избегать открытой местности и возвышенностей, не стоять у окон и по возможности отключить электроприборы.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо звонить по единому номеру экстренных служб 112.