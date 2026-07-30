Красноярцев предупредили о сильном дожде и грозе 30 июля

Жителям рекомендуют соблюдать меры предосторожности. Во время непогоды не стоит укрываться под деревьями, рядом с рекламными конструкциями, линиями электропередачи и недостроенными зданиями. Автомобили также советуют не оставлять под деревьями и проводами.