Расписание движения пригородных теплоходов на август составили в Хабаровске

Расписание движения пассажирских теплоходов на август опубликовали в Хабаровске. Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», выполняться рейсы будут при достаточном уровне воды и других гидрометеорологических условиях.
Напомним, что сейчас в связи с высоким уровнем воды в Амуре (а на данный момент он дошел до 385 см) подход теплоходов к Речному вокзалу стал невозможен, поэтому место посадки и высадки пассажиров перенесли. Пока останавливаются теплоходы на остановке «Прибрежная». При этом расписание отправлений соответствует времени отправления с Речного вокзала.
Уточнить информацию о предстоящих рейсах можно у диспетчера по телефону: 8−924−310−61−39.