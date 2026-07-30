Расписание движения пригородных теплоходов на август составили в Хабаровске

Напомним, что сейчас в связи с высоким уровнем воды в Амуре (а на данный момент он дошел до 385 см) подход теплоходов к Речному вокзалу стал невозможен, поэтому место посадки и высадки пассажиров перенесли. Пока останавливаются теплоходы на остановке «Прибрежная». При этом расписание отправлений соответствует времени отправления с Речного вокзала.