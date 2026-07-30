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Расписание движения пригородных теплоходов на август составили в Хабаровске

Ранее место посадки и высадки пассажиров перенесли из-за высокой воды.

Источник: Хабаровский край сегодня

Расписание движения пассажирских теплоходов на август опубликовали в Хабаровске. Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», выполняться рейсы будут при достаточном уровне воды и других гидрометеорологических условиях.

Напомним, что сейчас в связи с высоким уровнем воды в Амуре (а на данный момент он дошел до 385 см) подход теплоходов к Речному вокзалу стал невозможен, поэтому место посадки и высадки пассажиров перенесли. Пока останавливаются теплоходы на остановке «Прибрежная». При этом расписание отправлений соответствует времени отправления с Речного вокзала.

Уточнить информацию о предстоящих рейсах можно у диспетчера по телефону: 8−924−310−61−39.