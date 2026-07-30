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В Омске неожиданно закрыли скейт-парк

Причиной стали вандалы.

Источник: Om1 Омск

Пресс-служба омского торгового центра «Мега» проинформировала вчера, 29 июля 2026 года, о временном закрытии скейт-парка на территории комплекса. Объект будет недоступен для посещения 30 и 31 июля в связи с проведением ремонтных работ.

В администрации ТЦ пояснили, что площадку восстанавливали с большим трудом и на протяжении длительного времени, стремясь создать комфортные условия для посетителей. Однако, как отметили представители «Меги», акты вандализма не прекратились: было повреждено пожарное оборудование, разрушено ограждение, а разбитые бутылки и мусор стали регулярно появляться на территории парка.

Сотрудники торгового центра подчеркнули, что скейт-парк предназначен для всех желающих, и их главная цель — сохранить это пространство безопасным и ухоженным.