В Омске неожиданно закрыли скейт-парк

Пресс-служба омского торгового центра «Мега» проинформировала вчера, 29 июля 2026 года, о временном закрытии скейт-парка на территории комплекса. Объект будет недоступен для посещения 30 и 31 июля в связи с проведением ремонтных работ.
В администрации ТЦ пояснили, что площадку восстанавливали с большим трудом и на протяжении длительного времени, стремясь создать комфортные условия для посетителей. Однако, как отметили представители «Меги», акты вандализма не прекратились: было повреждено пожарное оборудование, разрушено ограждение, а разбитые бутылки и мусор стали регулярно появляться на территории парка.
Сотрудники торгового центра подчеркнули, что скейт-парк предназначен для всех желающих, и их главная цель — сохранить это пространство безопасным и ухоженным.