В Омске неожиданно закрыли скейт-парк

В администрации ТЦ пояснили, что площадку восстанавливали с большим трудом и на протяжении длительного времени, стремясь создать комфортные условия для посетителей. Однако, как отметили представители «Меги», акты вандализма не прекратились: было повреждено пожарное оборудование, разрушено ограждение, а разбитые бутылки и мусор стали регулярно появляться на территории парка.