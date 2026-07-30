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Денис Фомин вернулся в состав «СКА-Хабаровска»

Опытный центральный защитник уже выступал в армейской команде с 2021 по 2023 год. В составе красно-синих Денис Фомин сыграл 68 матчей, забил четыре мяча и отдал семь голевых передач, став одним из лидеров обороны армейцев. Затем он перешел в новороссийский «Черноморец», с которым завоевал третье место в ФНЛ в 2025 году. А прошлый сезон футболист.

Опытный центральный защитник уже выступал в армейской команде с 2021 по 2023 год. В составе красно-синих Денис Фомин сыграл 68 матчей, забил четыре мяча и отдал семь голевых передач, став одним из лидеров обороны армейцев. Затем он перешел в новороссийский «Черноморец», с которым завоевал третье место в ФНЛ в 2025 году. А прошлый сезон футболист провел в волгоградском «Роторе», пробившись с ним в стыковые матчи за выход в РПЛ. Сейчас же он вернулся в Хабаровск.