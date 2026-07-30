Железногорцы приняли участие в акции «Вода России»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Экологический субботник прошел на берегу озера в поселке Новый путь.
В акции приняли участие представители администрации, градообразующих предприятий, депутаты, члены профсоюзных организаций и Советов ветеранов, молодежь. Они очистили прибрежную зону от мусора, накопившегося за лето. Собрано более 40 мешков.
«Такие мероприятия показывают: заботиться о природе можно не абстрактно, а здесь и сейчас — просто взяв мешок для мусора и выйдя на берег. Когда столько людей объединяются ради общей цели, удаётся сделать действительно многое», — сказала депутат Ирину Кузоро.
Мероприятие состоялось в рамках всероссийского проекта «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие».