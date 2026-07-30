Железногорцы приняли участие в акции «Вода России»

«Такие мероприятия показывают: заботиться о природе можно не абстрактно, а здесь и сейчас — просто взяв мешок для мусора и выйдя на берег. Когда столько людей объединяются ради общей цели, удаётся сделать действительно многое», — сказала депутат Ирину Кузоро.