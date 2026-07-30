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Константина Шестакова вновь избрали главой Владивостока

За его кандидатуру единогласно проголосовали все депутаты городской Думы.

ВЛАДИВОСТОК, 30 июля. /ТАСС/. Действующий глава Владивостока Константин Шестаков избран на должность мэра еще на пять лет. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«Константин Шестаков избран главой Владивостока еще на пять лет. За его кандидатуру, которую представил губернатор региона Олег Кожемяко, единогласно проголосовали депутаты городской Думы», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщал ТАСС, ранее президиум регионального политсовета «Единой России» предложил кандидатуру действующего главы Владивостока Константина Шестакова на пост мэра города на следующий срок. В итоге губернатор Приморского края Олег Кожемяко представил на рассмотрение депутатов Думы две кандидатуры на эту должность. Он же вручил удостоверение главы города Шестакову. Вторым кандидатом была Алеся Корсак — мастер спорта международного класса, исполнительный директор регионального филиала Российского Союза боевых искусств (РСБИ), действующий депутат Думы города Владивостока.

«Вступая в должность, торжественно обещаю справедливо и беспристрастно осуществлять предоставленные мне полномочия, руководствуясь действующим законодательством, честно и добросовестно исполнять свои обязанности, прилагая все свои силы и способности на благо жителей города», — принял присягу глава столицы Приморья.

Шестаков родился во Владивостоке в 1982 году. Окончил Дальневосточный государственный университет (ДВГУ) по специальности «Мировая экономика», а также Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) по специальности «Юриспруденция». С июля 2021 года является главой города Владивостока. Входит в состав президиума регионального политического совета Приморского регионального отделения партии «Единая Россия».

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