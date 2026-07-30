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Туристка, упавшая в расщелину на Камчатке, не смогла вернуть деньги за тур

Суд на Камчатке отказал туристке в возмещении средств за тур после ее падения в расщелину на маршруте, сообщили ТАСС в суде краевой столицы.

Суд на Камчатке отказал туристке в возмещении средств за тур после ее падения в расщелину на маршруте, сообщили ТАСС в суде краевой столицы.

В августе 2025 года женщина приобрела тур для себя и дочери почти за 200 тысяч рублей. На третий день маршрута, в Малой долине гейзеров, она поскользнулась и упала в расщелину с высоты 8−10 метров, получив травмы. Пострадавшая потребовала вернуть деньги, заявив, что гид не предупредила об опасности.

— Суд изучил материалы дела и выяснил, что перед походом истцу провели инструктаж по технике безопасности, о чем она расписалась в журнале. Перед каждым сложным участком гиды объясняли правила поведения и запрещали приближаться к опасным местам. Инструкторы подтвердили, что туристка нарушила технику безопасности — во время остановки у водопада она снимала на телефон и подошла слишком близко к краю, после чего оступилась. Скользкой поверхность не была, — рассказали в суде.

Травмы оказались незначительными, но женщина и ее дочь отказались продолжать тур. Суд пришел к выводу, что организатор выполнил все обязательства, и отказал в иске, говорится в материале.

Самый лучший вариант для любых неожиданных ситуаций перед отпуском — страховка от невыезда. Она также позволит компенсировать затраты на поездку в случае болезни, рассказала генеральный директор «Центра туризма и отдыха» Люсинэ Кодякова. По словам эксперта, чтобы оформить отмену, необходимо подать заявление туроператору, добавив справку о болезни или временной нетрудоспособности.