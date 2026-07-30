Туристка, упавшая в расщелину на Камчатке, не смогла вернуть деньги за тур

— Суд изучил материалы дела и выяснил, что перед походом истцу провели инструктаж по технике безопасности, о чем она расписалась в журнале. Перед каждым сложным участком гиды объясняли правила поведения и запрещали приближаться к опасным местам. Инструкторы подтвердили, что туристка нарушила технику безопасности — во время остановки у водопада она снимала на телефон и подошла слишком близко к краю, после чего оступилась. Скользкой поверхность не была, — рассказали в суде.