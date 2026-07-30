Красноярцам рассказали о пользе малины

Специалисты Роспотребнадзора по Красноярскому краю рассказали, чем полезна малина и как сохранить ягоду на зиму.
Сейчас сезон малины в самом разгаре. Ее едят свежей, используют для варенья, желе и пастилы. Также малиновое варенье часто используют при первых признаках простуды. В ягоде содержатся сахара, органические кислоты, пектиновые вещества, витамины С, В, В2, В6, РР, Е и каротин.
По данным ведомства, малина может поддерживать работу сердца и мозга, помогать контролировать уровень сахара в крови, снижать риск развития артрита и защищать кожу от старения. Также ягода подходит для тех, кто следит за питанием.
При этом малина быстро портится, поэтому после сбора ее лучше сразу съесть, переработать или заморозить. Для заморозки специалисты советуют выбирать сухие ягоды без повреждений, разложить их на подносе отдельно друг от друга, отправить в морозилку на несколько часов, а затем пересыпать в пакет или контейнер.
Так ягода сохранит вкус и пользу до зимы.