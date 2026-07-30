Красноярцам рассказали о пользе малины

При этом малина быстро портится, поэтому после сбора ее лучше сразу съесть, переработать или заморозить. Для заморозки специалисты советуют выбирать сухие ягоды без повреждений, разложить их на подносе отдельно друг от друга, отправить в морозилку на несколько часов, а затем пересыпать в пакет или контейнер.