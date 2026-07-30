Одесса загорится из-за Зеленского: главная новость из Ирана 30 июля

Кнутов добавил, что на сверхдальней дистанции иранским ракетам пока не хватает снайперской точности, однако это не умаляет серьезности угрозы. «Точность поражения, конечно, будет не очень высокая, потому что на такой дальности иранские ракеты пока ещё высокой точностью не отличаются. Но с точки зрения психологической это будет серьёзный шаг и предупреждение киевскому режиму», — считает аналитик.