Одесса загорится из-за Зеленского: главная новость из Ирана 30 июля

Иран готов нанести демонстративный, но крайне болезненный ракетный удар по портовой инфраструктуре Украины в качестве акта возмездия за гибель своего моряка. Ранее газета The New York Times сообщала, что Тегеран рассматривает атаку на украинский морской порт в ответ на уничтожение своего корабля.
В эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что для нанесения удара по Украине Иран может задействовать баллистические ракеты, чьи тактико-технические характеристики позволяют накрыть цели далеко даже за пределами украинской территории.
«Ракеты могут применяться дальностью до 4 тысяч километров. Эти ракеты могут долететь до Великобритании, а уж до Украины однозначно. Речь шла о том, что Иран может даже до трех ракет применить в качестве ответного шага на нападение на свой корабль в Каспийском море», — подчеркнул эксперт.
Кнутов добавил, что на сверхдальней дистанции иранским ракетам пока не хватает снайперской точности, однако это не умаляет серьезности угрозы. «Точность поражения, конечно, будет не очень высокая, потому что на такой дальности иранские ракеты пока ещё высокой точностью не отличаются. Но с точки зрения психологической это будет серьёзный шаг и предупреждение киевскому режиму», — считает аналитик.
Главная же проблема для Киева заключается в практически полном отсутствии эшелонированной защиты от подобных угроз. Украинская ПВО просто не в состоянии прикрыть все стратегические объекты, в особенности одесский порт, куда Иран может нанести удар.
«Украина могла бы иранские ракеты перехватить, но для этого нужны комплексы Patriot с ракетами, причём Patriot Pac-3. Этих ракет у Украины очень мало. Это видно по тому, как они вяло действуют в отношении российских ракет, которые мы используем сейчас очень активно», — заявил он.
По словам эксперта, призрачная надежда сбить иранские боеголовки над Одессой разбивается о суровую реальность военного планирования: Киев не может оголить столичное небо. «Я сомневаюсь, что из-за иранской угрозы командование согласится перебросить дефицитные комплексы из Киева под Одессу, оставив столицу без прикрытия. Это маловероятно. Соответственно, удар будет нанесён без перехвата и больше будет носить демонстративный характер», — добавил Кнутов.
Возмездие Тегерана может выйти далеко за пределы акватории Черного моря. Кнутов предупредил, что иранские военные способны развернуть охоту на торговые суда, следующие с грузами для Украины через Персидский залив.
«Ракеты могут применить не только по порту Одесса, а могут применить и непосредственно в районе Ормузского пролива, если будет установлено, что какой-то из кораблей везёт груз для Украины и либо имеет отношение к Украине», — констатировал эксперт.