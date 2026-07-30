Врачи скорой помощи спасают дачников от укусов насекомых в Хабаровске

Дачника укусил шершень — у мужчины начался анафилактический шок и он потерял сознание. Дочь пострадавшего, оказавшаяся рядом, незамедлительно вызвала скорую помощь. Пока она везла отца из поселка Бычиха в больницу, диспетчер и скорая определили ближайший населенный пункт, куда могла доехать помощь из Хабаровска, а выездная бригада уже ехала навстречу. Мужчину быстро передали врачам, доставили в больницу и оказали необходимую помощь. «Спасибо за ваш высокий профессионализм, чуткое и внимательное отношение. Благодаря вашей быстрой работе папу довезли на скорой до больницы, где он получил необходимое лечение. Огромное спасибо за вашу работу», — поблагодарила бригаду скорой помощи дочь пациента. Через пару дней подобная ситуация случилась с другим жителем Хабаровска. Укус неизвестного насекомого вызвал острую аллергию по всему телу. Состояние мужчины стремительно ухудшалось, и его супруга вызвала скорую. Врачи действовали быстро — это помогло купировать опасное состояние и не допустить тяжелых последствий.