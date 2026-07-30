Аналитики бьют тревогу: Сразу шесть стран ЕС рискуют остаться без газа зимой

«Эти страны могут столкнуться с серьезными трудностями… особенно если зима окажется холодной», — сказала в беседе с агентством директор по исследованиям консалтинговой компании Мария Белова.
Обычно Европа заполняет подземные газовые хранилища летом, формируя резерв к зиме. Однако в этом году страны ЕС не торопятся с закачкой: с 1 по 28 июля средний уровень заполнения ПХГ составил всего 52,5%. Это самый низкий показатель для этого периода с 2021 года.
Как поясняют аналитики, одной из причин низких темпов закачки газа в европейские ПХГ стала высокая стоимость импорта.
На днях цена газа в Европе впервые с марта превысила $750 за 1 тыс. куб. м.
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