Аналитики бьют тревогу: Сразу шесть стран ЕС рискуют остаться без газа зимой

Обычно Европа заполняет подземные газовые хранилища летом, формируя резерв к зиме. Однако в этом году страны ЕС не торопятся с закачкой: с 1 по 28 июля средний уровень заполнения ПХГ составил всего 52,5%. Это самый низкий показатель для этого периода с 2021 года.