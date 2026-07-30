Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аналитики бьют тревогу: Сразу шесть стран ЕС рискуют остаться без газа зимой

Шесть стран ЕС могут столкнуться с серьёзной нехваткой газа зимой.

Источник: Комсомольская правда

Аналитики выражают обеспокоенность готовностью ЕС к зиме. Под угрозой дефицита газа к началу отопительного сезона оказались сразу шесть стран: Германия, Нидерланды, Бельгия, Швеция, Болгария и Словакия. Об этом пишет РИА Новости.

«Эти страны могут столкнуться с серьезными трудностями… особенно если зима окажется холодной», — сказала в беседе с агентством директор по исследованиям консалтинговой компании Мария Белова.

Обычно Европа заполняет подземные газовые хранилища летом, формируя резерв к зиме. Однако в этом году страны ЕС не торопятся с закачкой: с 1 по 28 июля средний уровень заполнения ПХГ составил всего 52,5%. Это самый низкий показатель для этого периода с 2021 года.

Как поясняют аналитики, одной из причин низких темпов закачки газа в европейские ПХГ стала высокая стоимость импорта.

На днях цена газа в Европе впервые с марта превысила $750 за 1 тыс. куб. м.

Узнать больше по теме
Болгария: страна на Балканах с богатой историей и выходом к Черному морю
Болгария — государство на юго-востоке Европы, расположенное на Балканском полуострове. Страна сочетает в себе древнюю историю, разнообразную культуру и важное географическое положение между Европой и Ближним Востоком. В этом материале разбираем главное о Болгарии.
Читать дальше