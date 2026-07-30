В Красноярске из-за ливня остановили трамваи на правобережье

Сильный дождь привёл к подтоплению трамвайных путей на правобережье Красноярска. Движение трамваев временно приостановлено. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Коммунальные службы с ночи откачивают воду там, где нет ливневой канализации. На участках с ливнёвкой вода постепенно уходит.
На левобережье транспорт работает по расписанию — стихия его не затронула.
Жителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок.
Ранее мы сообщали, что после мощного ливня в Минусинске ввели режим повышенной готовности.