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В Красноярске из-за ливня остановили трамваи на правобережье

Коммунальные службы с ночи откачивают воду.

Сильный дождь привёл к подтоплению трамвайных путей на правобережье Красноярска. Движение трамваев временно приостановлено. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Коммунальные службы с ночи откачивают воду там, где нет ливневой канализации. На участках с ливнёвкой вода постепенно уходит.

На левобережье транспорт работает по расписанию — стихия его не затронула.

Жителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок.

Ранее мы сообщали, что после мощного ливня в Минусинске ввели режим повышенной готовности.